В России с 1 сентября изменится порядок контроля за пациентами наркологов

В России радикально меняется система диспансерного учета граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Ведомство утвердило разделение пациентов на группы и установило жесткий график обязательных визитов к наркологу, пишет РИА Новости.

Четыре категории учета для разных типов расстройств

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило обновленный регламент диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими психические отклонения и поведенческие нарушения на фоне приема психоактивных веществ. Согласно новому ведомственному распоряжению, которое вступает в силу 1 сентября, всех профильных пациентов распределят по 4 обособленным группам.

В стартовую категорию включат лиц с пагубным стилем употребления, при котором здоровью уже наносится ощутимый вред, но стойкая зависимость пока отсутствует. Вторую группу сформируют исключительно из граждан с выраженным синдромом алкогольной зависимости. В третью инстанцию попадут люди, имеющие хроническую тягу к любым другим запрещенным веществам, кроме алкоголя. Финальную, четвертую категорию составят нарушители, которых пройти курс терапии или социальную адаптацию обязали судебные органы.

Частота посещения специалистов в период трезвости

В утвержденном документе детально прописана периодичность обязательных медицинских осмотров у психиатра-нарколога. В течение первых 12 месяцев абсолютной трезвости представители абсолютно всех 4 групп обязаны наносить визит доктору минимум ежемесячно. Официальным подтверждением состояния ремиссии медицинские специалисты будут считать непрерывный отказ от запрещенных веществ на протяжении полных 365 дней.

При сохранении трезвого образа жизни от 1 года до 2 лет требования к частоте контроля снижаются. Для пациентов из 2, 3 и 4 категорий график посещений клиники составит не менее 1 раза в 2 месяца. Граждане из четвертой, судебной группы, которые успешно демонстрируют трезвость более 2 лет, смогут сократить регулярные встречи с лечащим врачом до 1 раза в квартал.