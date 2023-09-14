В России с 14 сентября 2023 года вышел в прокат фильм «Барби»

Как пишет KP.RU , в российском дубляже можно услышать голоса, закрепленные за голливудскими актерами.

Стало известно, что фильм «Барби» вышел в российский прокат четырнадцатого сентября, в четверг. К слову, за дубляж отвечала студия Red Head Sound. Уточняется, что в озвучке участвовали актеры, голоса которых были «официально» закреплены за голливудскими актерами.

Список городов, где уже можно посмотреть «Барби», представлен в социальных сетях. А если в перечне нет того или иного, то не стоит расстраиваться – «это лишь первый поток».

Несмотря на то, что фильм только вышел в кинотеатры, многие уже успели сформировать свое мнение о нем. В любом случае, двери кинотеатра всегда открыты для того, чтоб насладиться картиной на большом экране.