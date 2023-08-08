В России с 2025 года введут новую систему оплаты труда медиков

Как сообщает RT , с 2025 года в России планируется ввести новую систему оплаты труда медиков. В настоящее же время каждый регион формирует свою систему оплаты, что приводит к значительным различиям.

Известно, что внесенные изменения в Трудовой кодекс предусматривают возможность правительства устанавливать одни для всех требования к оплате труда в бюджетной сфере. Новая модель будет основана на единых подходах к формированию окладной части, единых наименованиях выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также единых размеров обязательных выплат.

Ранее российский лидер заявил, что оплата труда медиков в новых регионах будет уравнена к общероссийскому уровню. Это важный шаг для обеспечения справедливости в оплате труда медицинских работников.