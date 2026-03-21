В России с 2026 года ужесточили правила проверки тонировки

С 9 января 2026 года в России вступили в силу единые правила тонировки для всех автомобилей, независимо от страны регистрации, напомнил портал 110km.ru.

Ранее владельцы иномарок, ввезенных из-за границы, могли пользоваться лазейками, ссылаясь на нормы Технического регламента Таможенного союза (ТС), который теперь не применяется к машинам из третьих стран. Новые требования закрыли эти пробелы.

Технические нормы жесткие: ветровое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Для бронированных автомобилей допускается снижение до 60%. Ширина светозащитной полосы в верхней части лобового стекла ограничена: для легковых машин и микроавтобусов — не более 140 мм, для автобусов и грузовых автомобилей — от верхнего края стекла до зоны очистки стеклоочистителя.

Контроль за соблюдением правил осуществляется с помощью специальных приборов — тауметров. Если инспектор выявляет нарушение, водителю выписывают штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, эксплуатация автомобиля с неправильной тонировкой запрещена. Инспектор может потребовать устранить нарушение на месте. Если водитель отказывается, транспортное средство могут задержать.

Основная цель изменений — повысить безопасность на дорогах и устранить двойные стандарты для разных категорий автомобилей. Водителям стоит внимательнее следить за состоянием стекол и не надеяться на прежние лазейки.

