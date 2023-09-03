В России с начала года на контрактную службу поступили 280 тыс военнослужащих

Выступая 3 сентября в Южно-Сахалинске по случаю окончания Второй мировой войны, он сообщил, что среди контрактников запасники, добровольцы и другие категории россиян.

«С 1 января в ВС РФ приняты на контракт порядка 280 тыс. человек, часть из них — запасники, добровольцы и другие категории», - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Медведев призвал власти Японии отказаться от милитаристских планов хотя бы во благо своего собственного народа.