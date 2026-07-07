В России сирота 8 лет добивался положенной квартиры

Жителю Кемерова, оставшемуся без попечения родителей, пришлось восемь лет доказывать администрации города, что ему положена квартира по закону. Об этом со ссылкой на СК пишет VSE42.Ru .

Молодой кемеровчанин с 2018 года состоял на учете как лицо, имеющее право на предоставление жилья от государства. Но годы шли, чиновники обещали, а квартира так и не появлялась. Ситуация стала критической, когда у мужчины родился ребенок — съемное жилье превратилось в непосильную ношу, а перспектива остаться без крыши над головой казалась все более реальной.

В октябре 2025 года терпение закончилось, и сирота обратился в следственный комитет. Реакция оказалась молниеносной: председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следователи провели допросы сотрудников мэрии, изъяли и изучили документы, организовали несколько совещаний. Итог — в июне 2026 года мужчина получил ключи от благоустроенной квартиры на улице Дегтярева, 1.