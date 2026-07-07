В России сирота 8 лет добивался положенной квартиры
Сирота из Кемерова получил квартиру спустя 8 лет и после вмешательства СК
Жителю Кемерова, оставшемуся без попечения родителей, пришлось восемь лет доказывать администрации города, что ему положена квартира по закону. Об этом со ссылкой на СК пишет VSE42.Ru.
Молодой кемеровчанин с 2018 года состоял на учете как лицо, имеющее право на предоставление жилья от государства. Но годы шли, чиновники обещали, а квартира так и не появлялась. Ситуация стала критической, когда у мужчины родился ребенок — съемное жилье превратилось в непосильную ношу, а перспектива остаться без крыши над головой казалась все более реальной.
В октябре 2025 года терпение закончилось, и сирота обратился в следственный комитет. Реакция оказалась молниеносной: председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следователи провели допросы сотрудников мэрии, изъяли и изучили документы, организовали несколько совещаний. Итог — в июне 2026 года мужчина получил ключи от благоустроенной квартиры на улице Дегтярева, 1.