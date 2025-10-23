В России собираются расширить выплаты семьям с детьми
Фото: [Передача денег продавцу/Медиасток.рф]
Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», сообщил в интервью газете «Известия», что депутаты Государственной думы выступили с инициативой расширить круг семей, которые могут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Законопроект направлен на помощь наиболее уязвимым группам населения, которые в настоящее время не получают достаточной поддержки, но при этом вынуждены выживать на грани бедности.
Законопроект будет официально представлен в Государственную Думу 23 октября. Инициатива разработана при участии депутата Федора Тумусова.
«Повышение планки нуждаемости с одного до полутора прожиточных минимумов позволит значительно расширить категорию получателей этих мер социальной поддержки», — сообщил Тумусов.
Изменение критериев направлено на то, чтобы включить в систему поддержки семьи, которые ранее не соответствовали требованиям, но им необходима дополнительная финансовая поддержка.
В настоящее время право на получение пособия имеют беременные женщины и родители детей, не достигших совершеннолетия. Однако это возможно только в случае, если средний доход на одного члена семьи не превышает установленный региональный прожиточный минимум. Предлагаемый законопроект предусматривает смягчение этого требования и введение нового критерия — доход на человека не должен превышать полуторный размер прожиточного минимума.
