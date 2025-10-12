В России собрались обязать супругов проходить процедуру примирения при разводе

Фото: [ День семьи, любви и верности в Жуковском/Медиасток.рф ]

В России предлагается сделать обязательной процедуру примирения при разводе, особенно для семей, где есть дети. Такое заявление сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая (партия «Единая Россия»), в интервью агентству ТАСС .

Законодатель уверена, что эта инициатива поможет уменьшить количество разводов и сохранить хорошие отношения между бывшими супругами.

Медиатор играет важную роль в процессе переговоров между сторонами, особенно в ситуациях, когда в семье есть дети. Депутат отметила, что он является ключевым звеном, способствующим достижению согласия.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — заявила Буцкая.

Буцкая также подчеркнула успешность работы службы медиации в Москве. По ее словам, после развода с помощью медиаторов составляется «практически паспорт семьи», в котором детально описываются все аспекты, касающиеся детей и других вопросов. Это помогает предотвратить конфликты между бывшими супругами даже после распада семьи.

Депутат заключила, что основная цель инициативы заключается в снижении количества разводов и укреплении семейных отношений в России.