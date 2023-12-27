В России сорвали попытку «пьяного» захвата самолета

По предварительной информации, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили угнать пассажирский самолет во время полета. Судно уже заходило на посадку в аэропорту назначения в Ульяновске, сообщает Aviaincident.

Несмотря на попытки захвата, экипаж смог успокоить буйных пассажиров и донести информацию до правоохранителей. Посадка прошла успешно, а пьяных дебоширов задержали сразу после приземления. Дальнейшая их судьба не уточняется.

Известно, что угон самолета в России проходит по ст. 211 УК РФ. Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Многое зависит также от степени вины фигурантов и обстоятельств угона. Не исключено, что скандалистов накажут по административной статье, например, по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).