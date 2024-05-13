В России составлен рейтинг ВУЗов цифровой экономии: где лучше проходить обучение
Фото: [пресс-служба ООО «Бизнес Продвижение»]
Спрос на IT-сотрудников в России стремительно растет, так как в опытных кадрах заинтересованы как государственные предприятия, так и частные организации.
Из-за растущего спроса открылось много новых онлайн школа, которые ведут подготовку с нуля. При этом открываются факультеты в лучших российских ВУЗах. Сегодня подготовку IT-сотрудников ведет более 300 учебных заведений по всей стране.
Недавно был составлен рейтинг лучших учебных заведений. Проводилась комплексная оценка по нескольким критериям:
- качество теоретической и практической подготовки студентов;
- востребованность выпускников на рынке труда;
- количество зачисленных на IT-специальности студентов;
- продолжительность обучения.
Лидирующие позиции в этом рейтинге занимает МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Сильный it факультет представлен на базе университета ИТМО, МГУ имени М. В. Ломоносова.
В список лучших региональных университетов, на базе которых ведется подготовка специалистов в области информационных технологий, вошли Уральский федеральный, Новосибирский государственный технический и Томский политехнический университеты.
Можно ли пройти подготовку по ИТ-профессиям с нуля
Многие люди, которые хотят построить карьеру в сфере ИТ, не рассматривают обучение в ВУЗах. Они не готовы тратить 4-5 лет на обучение, ведь это время можно потратить на наработку опыта и практики.
В таком случае можно рассмотреть курс с нуля от ведущих онлайн-школ.
Обучение длится от 2-3 месяцев (зависит от выбранной специальности).
Проходить курс можно онлайн — без привязки к конкретному месту.
Но нужно выбирать проверенные и надежные школы и академии удаленных профессий.
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