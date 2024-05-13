В России составлен рейтинг ВУЗов цифровой экономии: где лучше проходить обучение

Спрос на IT-сотрудников в России стремительно растет, так как в опытных кадрах заинтересованы как государственные предприятия, так и частные организации.

Из-за растущего спроса открылось много новых онлайн школа, которые ведут подготовку с нуля. При этом открываются факультеты в лучших российских ВУЗах. Сегодня подготовку IT-сотрудников ведет более 300 учебных заведений по всей стране.

Недавно был составлен рейтинг лучших учебных заведений. Проводилась комплексная оценка по нескольким критериям:

качество теоретической и практической подготовки студентов;

востребованность выпускников на рынке труда;

количество зачисленных на IT-специальности студентов;

продолжительность обучения.

Лидирующие позиции в этом рейтинге занимает МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Сильный it факультет представлен на базе университета ИТМО, МГУ имени М. В. Ломоносова.

В список лучших региональных университетов, на базе которых ведется подготовка специалистов в области информационных технологий, вошли Уральский федеральный, Новосибирский государственный технический и Томский политехнический университеты.

Можно ли пройти подготовку по ИТ-профессиям с нуля

Многие люди, которые хотят построить карьеру в сфере ИТ, не рассматривают обучение в ВУЗах. Они не готовы тратить 4-5 лет на обучение, ведь это время можно потратить на наработку опыта и практики.

В таком случае можно рассмотреть курс с нуля от ведущих онлайн-школ.

Обучение длится от 2-3 месяцев (зависит от выбранной специальности).

Проходить курс можно онлайн — без привязки к конкретному месту.

Но нужно выбирать проверенные и надежные школы и академии удаленных профессий.

Токен креатива (erid)

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