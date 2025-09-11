В России среди подростков распространяется опасный тренд на «улыбку Джокера»

Тревожный тренд распространился среди подростков в России — молодые люди самостоятельно разрезают уголки губ, чтобы добиться широкой «улыбки Джокера». Видеоролики с последствиями этой «операции» широко разлетаются в соцсетях, в частности, в TikTok, убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На видео девочки-подростки делятся своим опасным опытом. При этом дети используют для такой улыбки подручные средства. Модерация соцсетей никак не реагирует на такие материалы.

Эксперты отмечают, что к подобному роду самовыражения подростков подталкивают романтизация образов «злодеев», в частности, героев западной культуры, а также желание «выделиться из толпы».

Медики предупреждают, что такие манипуляции с лицом могут привести к тяжелым последствиям — болезненным воспалениям, образованию грубых рубцов. Кроме того, увеличивается шанс попадания в ткани различных инфекций при открытых ранах.

Ранее сообщалось, что в США люди начали платить круглые суммы за «чесательную терапию».