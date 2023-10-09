В России стали чаще приобретать шкафы для хранения вин

Согласно результатам исследования аналитиков одной из мебельных компаний, граждане нашей страны стали придерживаться культуры употребления алкогольных напитков, чаще приобретая винные шкафы и специальные холодильники для хранения спиртного. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что увеличение заказов на шкафы для хранения алкоголя за три года увеличилось свыше чем на 10%.

Добавляется, что существенное влияние на это оказал локдаун 2020 года, когда стали совершаться покупки впрок.

Уточняется, что подобные приобретения характерны в основном для семейных людей.