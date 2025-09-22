В России стартует масштабная акция «Храня традиции предков»

26 сентября 2025 года стартует всероссийская акция «Храня традиции предков», организованная в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Живое наследие», «Наследники мудрости», «Шаги навстречу культуре».

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 4 ноября.

По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы в ноябре на портале «Культурадляшкольников.РФ».