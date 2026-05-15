В России стартует всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля»

С 22 мая по 30 июня 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения русского писателя и этнографа.

Владимир Иванович Даль – создатель легендарного «Толкового словаря живого великорусского языка», над которым он трудился более полувека, бережно отобразив в нем все разнообразие и величие родной речи. Также он известен как автор сборников сказок, в основе которых лежат обработанные им фольклорные сюжеты.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Диалектные слова» – записать видеоролик с рассказом об интересном случае из своей жизни, используя диалектные слова (диалектизмы) из словаря В. И. Даля;

«Чтение по ролям с наставником» – прочесть по ролям одну из сказок В. И. Даля с наставником: учителем, библиотекарем и т. д.

«Чтение по ролям семьей» – прочесть по ролям одну из сказок

В. И. Даля с родителями или другими родственниками;

«Головоломка» – придумать ребус, головоломку или шараду, связанную с пословицами или поговорками русского народа, опубликованными в словаре В. И. Даля;

«Мир сказок Даля» – подготовить театральную постановку на сказку

В. И. Даля.

Для участия в акции школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку с 22 мая по 30 июня 2026 года на портале Культурадляшкольников.РФ. По итогам эксперты выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на сайте проекта.