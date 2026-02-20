В России такого нет: блогер Лебедев удивился одной привычке европейских женщин

Известный дизайнер в свежем подкасте обратил внимание на необычную деталь: на улицах российских городов почти не встретишь седых женщин, в то время как в Европе это обычное явление, пишет Лента.ру.

Артемий Лебедев в очередном выпуске своего шоу затронул тему женской внешности и поделился наблюдениями, которые сделал во время поездок. Дизайнер обратил внимание на разительный контраст между жительницами России и Европы.

По словам блогера, в нашей стране практически невозможно увидеть на улице женщину с седыми волосами. В Европе же, как заметил Лебедев, седина встречается сплошь и рядом. Это наблюдение вызвало дискуссию в студии.

Актриса Дарья Блохина, которая ведет программу вместе с Лебедевым, поддержала тему и привела пример из жизни. Она рассказала о своем друге, переехавшем в Голландию. Сначала он был удивлен, что местные женщины, на его взгляд, мало уделяют времени уходу за собой. Но со временем его мнение изменилось. Он понял, что с ними очень интересно общаться и они замечательные собеседницы, просто подход к жизни и внешности у них другой.