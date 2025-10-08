В России уничтожили уникальное дерево, жившее при Пушкине

В Крыму пришлось спилить уникальное дерево, считавшееся памятником природы и прожившее почти 200 лет. Причиной стала неизлечимая болезнь, погубившая легендарный каштан. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеканал «Крым 24».

Министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Шевцова заявила, что речь идет о пятиствольном каштане, высаженном в Симферополе еще в 1829 году известным врачом Федором Мильгаузеном. Этот уникальный экземпляр, возможно, был единственным в мире растением своего вида с пятью отдельными стволами, что и позволило присвоить ему статус памятника природы в 1972 году.

Три года назад проведенная экспертиза выявила серьезную проблему — внутри стволов активно распространились грибы-паразиты, которые постепенно разрушали древесину изнутри. Несмотря на усилия специалистов, пытавшихся спасти историческое дерево, этой весной каштан уже не смог выпустить листву. По словам министра, это вынудило принять решение о спиле дерева.

Ранее россиянка помогла раскрыть дело о незаконной вырубке.