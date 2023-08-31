В России упростили правила поступления на службу в МВД

В России стало проще поступить на службу в полицию, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вступивший в силу закон №463-ФЗ расширяет возрастные рамки для тех, кто поступает на службу в МВД впервые. Ранее в зависимости от занимаемой должности они составляли 35-40 лет, теперь 50-55 лет.

Также в отношении поступающих не будет применяться практика личного поручительства.

Смогут продолжить службу в МВД сотрудники, получившие ранения в ходе выполнения задач в особых условиях и признанные негодными к службе. При желании им могут индивидуально подобрать подходящие должности.