В России упростили правила поступления на службу в МВД
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В России стало проще поступить на службу в полицию, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вступивший в силу закон №463-ФЗ расширяет возрастные рамки для тех, кто поступает на службу в МВД впервые. Ранее в зависимости от занимаемой должности они составляли 35-40 лет, теперь 50-55 лет.
Также в отношении поступающих не будет применяться практика личного поручительства.
Смогут продолжить службу в МВД сотрудники, получившие ранения в ходе выполнения задач в особых условиях и признанные негодными к службе. При желании им могут индивидуально подобрать подходящие должности.