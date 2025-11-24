В России увеличат число магазинов с возможностью покупок через ID MAX

В России планируется увеличить число магазинов, в которых можно будет совершать покупки через ID MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова.

«Первая задача — это наши федеральные торговые сети. Они передовые в части всех технологических решений. <…> Поэтому мы договорились с федеральными сетями, что в течение первого квартала будущего года они обеспечат доступ к такого рода технологиям подтверждения возраста в максимальном количестве своих торговых точек», - сообщил Чекушов.

Также ведется работа с регионами. По словам Чекушова, они активно включились в процесс и работают с отдельными торговыми точками. В работе используются уже имеющиеся в рамках «Госуслуг» технологии, в том числе «Госскан».

До этого в пресс-службе национального мессенджера сообщили, что пользователи могут применять цифровой ID на кассах самообслуживания в магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток», покупая товары с возрастными ограничениями.

