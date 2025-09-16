В России увеличат штрафы за перевозку детей без автокресел в два раза

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобильном транспорте, передает ТАСС.

Согласно предложенным изменениям, размер административного штрафа для водителей вырастет с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Инициативу на рассмотрение внесли председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорем Тресковым еще в марте 2025 года.

Законопроект предполагает внесение изменений в ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), регулирующую правила перевозки людей.

Действующие нормы предусматривают, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться исключительно с использованием автолюльки или детского кресла.

Для детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье допустимо использование стандартных ремней безопасности, в то время как на переднем сиденье обязательно применение детского кресла или бустера. Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли ребенка с разрывом аорты после ДТП.