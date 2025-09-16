В ДКЦ им. Рошаля спасли 12-летнюю девочку с разрывом аорты после дорожной аварии

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли 12-летнюю девочку, которая попала в дорожную аварию и получила разрыв аорты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Девочка вместе с матерью находилась в автомобиле, который съехал с трассы и попал в яму. В результате ДТП ребенок получил перелом левой ноги и разрыв грудной аорты — это главный сосуд, несущий кровь.

Пострадавшую экстренно доставили в медучреждение. К этому моменту у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился гемоторакс — при этом состоянии кровь скапливается в плевральной полости, что приводит к сдавливанию легкого и затруднению дыхания.

Ребенку незамедлительно провели операцию по стентированию аорты. Это позволило перекрыть место разрыва и восстановить кровоток. Также врачи дренировали плевральную полость. Чтобы восстановить потерю крови, они использовали оборудование, которое очищало и возвращало пациентку ее собственную кровь.

После операции ребенок находился в реанимационном отделении. На данный момент девочка в стабильном состоянии, и ее перевели в кардиохирургическое отделение. В дальнейшем ее ждет операция по реконструкции перелома левой ноги.

