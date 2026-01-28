В России ужесточат контроль за онлайн-торговлей табачной продукцией

С весны 2026 года в России изменится порядок борьбы с нелегальной онлайн-торговлей табачной продукцией: сайты с такими предложениями смогут блокировать без обращения в суд. В России с 1 марта 2026 года начнет действовать механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых осуществляется дистанционная продажа табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, новая норма позволит значительно ускорить реагирование на нарушения. Ранее блокировка подобных сайтов могла растягиваться на месяцы из-за судебных процедур, за это время ресурсы нередко меняли домены и продолжали работу. Включение таких площадок напрямую в реестр запрещенной информации, отметил депутат, повысит эффективность контроля и снизит нагрузку на суды.

Немкин подчеркнул, что особое внимание в законе уделено защите несовершеннолетних, поскольку интернет остается одним из основных каналов доступа молодежи к табаку и никотиновой продукции. Кроме того, на владельцев сайтов и социальных сетей возлагается обязанность самостоятельно отслеживать размещаемый контент, что смещает акцент с реагирования на нарушения к их предупреждению.

Парламентарий добавил, что аналогичный подход уже показал эффективность при борьбе с дистанционной продажей алкоголя, в том числе на маркетплейсах и в соцсетях. При этом новые нормы затрагивают не только блокировки, но и вопросы более устойчивого и прозрачного использования доменных имен, а также процедуры их регистрации.

В целом, по словам Немкина, изменения вписываются в общую политику усиления контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете и развития инструментов цифровой идентификации и проверки возраста пользователей.

Ранее диетолог заявила, что экономия на помидорах не вредит здоровью, если найти им замену.