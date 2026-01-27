Финансовый тренд последнего года, выразившийся в росте цен, привел к заметным изменениям в потребительских корзинах россиян. Спрос снизился не только на деликатесы, такие как красная икра, но и на базовые продукты, включая обычные помидоры. Что теряет человек, сокращая их потребление, особенно зимой? По словам диетолога Маргариты Королевой, главная ценность этого овоща заключается в ликопине — уникальном пигменте, который замедляет процессы старения сосудов, снижает риски онкологических заболеваний и укрепляет иммунитет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что, помимо этого, томаты содержат целый спектр микроэлементов, полезных для большинства систем организма.

По мнению диетолога, тем не менее здесь важно понимать сезонный контекст. Зимние помидоры, выращенные в теплицах, значительно уступают своим летним собратьям по насыщенности полезными веществами. Поэтому их временное отсутствие на столе, вызванное экономией, не должно становиться катастрофой. Как подчеркивает специалист, ликопин и другие необходимые элементы можно получить из альтернативных продуктов: краснокочанной капусты, болгарского перца или тыквы.

Она резюмировала, что разумная адаптация питания к сезону и бюджету — вполне естественный процесс. Исторически рацион всегда менялся в зависимости от времени года. Ключевой принцип — сохранять разнообразие, даже используя доступные продукты, и не забывать о других составляющих здоровья: физической активности, прогулках на свежем воздухе и контроле над стрессом. В случае же серьезных опасений по поводу дефицита тех или иных веществ всегда можно, проконсультировавшись с врачом, рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке организма.

