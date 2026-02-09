В России ужесточат условия получения детских пособий

Согласно поправкам в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на выплату возникнет только после пяти лет постоянного проживания в России непосредственно в статусе гражданина. Об этом информирует источник РИА Новости.

Из текста законопроекта следует, что планируется изменить правила предоставления материальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет. Ключевым нововведением станет требование о минимальном пятилетнем периоде проживания в стране после официального приобретения российского паспорта.

При этом ряд категорий сохранит право на пособие без необходимости соблюдения указанного срока. Речь идет о тех, кто получил гражданство по рождению или в порядке признания, а также об участниках программы по переселению соотечественников. Также исключение сделают для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, суть инициативы заключается в более адресном распределении средств.

«Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что депутаты предлагают удвоить детские пособия и расширить поддержку семей военных.