В России ужесточат условия получения детских пособий
Единое пособие предложили выплачивать после пяти лет гражданства
Фото: [istockphoto.com/ArtemSam]
Правительственная комиссия одобрила инициативу, устанавливающую новый критерий для назначения единого пособия на детей.
Согласно поправкам в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на выплату возникнет только после пяти лет постоянного проживания в России непосредственно в статусе гражданина. Об этом информирует источник РИА Новости.
Из текста законопроекта следует, что планируется изменить правила предоставления материальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до 17 лет. Ключевым нововведением станет требование о минимальном пятилетнем периоде проживания в стране после официального приобретения российского паспорта.
При этом ряд категорий сохранит право на пособие без необходимости соблюдения указанного срока. Речь идет о тех, кто получил гражданство по рождению или в порядке признания, а также об участниках программы по переселению соотечественников. Также исключение сделают для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, суть инициативы заключается в более адресном распределении средств.
«Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством», — отметил он.
