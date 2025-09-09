Женщина отстояла в суде право родить ребенка от погибшего на СВО мужа

Жительница Уфы Альбина выиграла беспрецедентное судебное дело, получив право на проведение процедуры ЭКО с использованием биоматериала погибшего на специальной военной операции мужа. Об этом сообщает RT.

42-летняя женщина потеряла супруга в сентябре 2022 года. Еще в 2021 году пара пыталась стать родителями через экстракорпоральное оплодотворение, но попытки не увенчались успехом. Перед отправкой на фронт мужчина сдал биоматериал для криоконсервации, и в клинике оставался один замороженный эмбрион. После гибели супруга Альбина приняла решение предпринять последнюю попытку, однако столкнулась с правовым препятствием — без решения суда медицинское учреждение не имело права проводить процедуру.

Судья принял во внимание то, что биоматериал был сдан во время службы по контракту, что свидетельствовало об осознанном согласии мужчины на его использование даже в случае своей гибели. Это решение стало поворотным моментом в деле.

Победа в суде дает Альбине шанс родить ребенка «с его голосом, с его глазами», как она сама выразилась. Однако за юридическим успехом стоит сложный эмоциональный путь — женщина признается, что судебный процесс был изматывающим, но ее решимость стать матерью оказалась сильнее бюрократических препятствий.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова смогла родить дочь от погибшего на СВО мужа.