В России владельцев кафе и салонов красоты начали массово штрафовать за использование музыки

В России ужесточился контроль за соблюдением авторских прав на музыкальные произведения в сфере предпринимательства, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Владельцы кафе, салонов красоты, медицинских клиник и других заведений стали массово получать крупные штрафы за использование композиций без соответствующих лицензий.

Размер финансовых взысканий варьируется от 10 тыс. до 5,5 млн руб. в зависимости от масштаба нарушения и площади помещения.

По информации телеграм-канала, причиной усиления контроля стал пересмотр порядка и ставок отчислений за использование музыки в коммерческих целях. Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в феврале 2025 года впервые за шесть лет существенно повысили тарифы для бизнеса.

Ярким примером стал случай в Обнинске, где владелица пиццерии получила претензии от РАО и ВОИС на общую сумму 392 тыс. руб. Поводом послужило использование в заведении восьми иностранных музыкальных композиций 80-90-х годов. Проверку провел тайный гость, который зафиксировал факт нарушения.

Впоследствии сумму штрафа удалось снизить, приняв во внимание небольшую площадь пиццерии.

Ситуация заставила многих предпринимателей пересмотреть подход к организации звукового сопровождения. Владельцы заведений массово отказываются от использования радио, коммерческих подписок на стриминговые сервисы, а также от показа сериалов и музыкальных клипов по телевидению в своих помещениях.

Ранее стало известно, что онлайн-ретейлерам могут ввести обязательства по учету упаковочных отходов.