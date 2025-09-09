В России военные без гражданства могут получить единовременную выплату за службу

Военнослужащие без гражданства (апатриды) теперь смогут получать единовременные выплаты до 400 тыс. руб. за службу по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила «Парламентская газета». Соответствующий проект указа президента опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что выплаты будут предоставляться наравне с иностранными гражданами, заключившими контракт с российскими вооруженными силами.

Для получения выплат необходимо заключить контракт сроком не менее одного года. При этом лица, находившиеся в местах лишения свободы на момент подписания договора, не смогут претендовать на денежные выплаты.

Базовый размер выплаты составляет 195 тыс. руб., но для службы в новых регионах и на территории Украины предусмотрена повышенная сумма — 400 тыс. руб.

Закон, разрешающий апатридам служить в армии на неофицерских должностях, вступил в силу 7 июля 2025 года.

Напомним, с 1 сентября 2023 года военнослужащие, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, автоматически получают статус ветерана боевых действий и право на соответствующие выплаты и льготы.

