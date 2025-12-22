В России впервые оштрафовали мужчину за склонение жены к аборту

В Саранске, столице республики Мордовия, мировой суд впервые в современной России вынес решение по делу о склонении к аборту. Об этом информирует телеграм-канал благотворительного фонда «Женщины за жизнь».

В канале появилась информация, что, узнав о том, что его партнёрша ждёт двойню, мужчина предложил ей прервать беременность и согласился полностью покрыть расходы на медицинскую помощь.

После того как женщина отказалась от аборта, пара рассталась.

«Мировой судья судебного участка №4 города Саранска впервые в новейшей истории Российской Федерации вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту», — говорится в сообщении.

Беременная женщина испытала сильный стресс, что заставило её обратиться за поддержкой в благотворительный фонд. Во время судебного разбирательства мужчина утверждал, что не пытался заставить ее прервать беременность. Тем не менее, суд принял решение привлечь его к административной ответственности и оштрафовать на 5 000 рублей.

Напомним, в Мордовии впервые в России был принят региональный закон, который ограничивает аборты. Также в этом регионе было вынесено первое постановление, защищающее право ребенка на жизнь до его рождения.