В России впервые создали компьютерную игру по мотивам легенд ханты и манси

Разработчики из Сургута Charge Game Studio трудились над игрой «Югра — история Агны» два года. В скором времени ее запустят на платформе VK Play, сообщает ugra-news.ru.

Игра-платформер расскажет про жизнь Агны и Митри, которые будут вместе проходить испытания, решать головоломки среди таежных магических лесов и творить собственную историю. Создатели работали с физическим движком, усложнив классическую механику. Помимо прыжков, бега и захвата предметов, игрокам придется выполнять и более сложные техники для выполнения заданий.

«Я увидел, что на IT-разработку стали выдавать гранты. В итоге мы взяли наш проект и просто подались на грант», — рассказал руководитель студии разработки компьютерных игр Булат Сайфуллин.

В результате студии дали грант губернатора и они осуществили свою идею, появившуюся еще три года назад.

Сургутская студия также показала миру проекты The one story, The one story. Inky. Сейчас она продолжает разработку игры Атрия-1.