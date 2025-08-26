Стало известно, сколько россияне тратят на здоровье своих питомцев

Согласно данным опроса, проведенного финансовой платформой «Выберу.ру», каждый девятый россиянин (11%) выделяет на медицинское обслуживание своих домашних животных свыше 50 тыс. руб. ежегодно, передает Газета.Ru.

Приблизительно 12% участников опроса тратят до 5 тыс. руб., 17% — от 5 до 10 тыс., 26% — от 10 до 20 тыс., а 21% — от 20 до 30 тыс. руб. Еще 13% респондентов инвестируют в здоровье своих любимцев от 30 до 50 тыс. руб. в год.

В основные статьи расходов входят вакцинация (62%), профилактика против блох, клещей и других паразитов (58%), а также стерилизация или кастрация (41%). Около 35% хозяев регулярно показывают питомцев ветеринару для профилактических осмотров, а почти треть (29%) оплачивает профессиональную чистку зубов и уход за шерстью.

Кроме того, 19% опрошенных сталкивались с необходимостью проведения срочных операций, а 15% регулярно оплачивают лечение хронических болезней, таких как заболевания сердца или проблемы с суставами.

Отмечается разница в затратах в зависимости от региона: в Москве и Санкт-Петербурге владельцы домашних животных тратят в среднем от 25 до 30 тыс. руб. в год, в то время как в регионах эта сумма обычно не превышает 10-15 тыс. руб. Однако структура расходов остается схожей: основную часть составляют необходимые процедуры и профилактические осмотры.

Несмотря на ощутимые расходы, страхование домашних питомцев не пользуется большой популярностью. Лишь около 6% опрошенных оформили страховой полис для своих животных, в то время как добровольное медицинское страхование имеют 21% респондентов.

Эта низкая доля объясняется тем, что рынок страхования животных в России находится на начальном этапе развития, и многие владельцы либо не осведомлены о такой возможности, либо сталкиваются с жесткими возрастными ограничениями страховых программ.

Затраты россиян на собственное лечение выглядят скромнее, чем расходы на питомцев. 23% тратят на медицинские услуги не более 5 тыс. руб. в год, 31% — от 5 до 10 тыс., 25% — от 10 до 20 тыс. руб.

Только 11% респондентов тратят от 20 до 30 тыс. руб. Значительно реже встречаются более значительные затраты: от 30 до 50 тыс. руб. тратят только 6% россиян, а суммы, превышающие этот порог, встречаются лишь у 4% опрошенных.

В опросе участвовали 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья более 3 тыс. раз воспользовались услугами ветеринаров в парках.