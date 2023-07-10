В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы применения насилия
Фото: [©РИА Новости]
В России коллекторы вряд ли больше смогут угрожать гражданам применением насилия. Президент Путин подписал закон, по которому они будут лишаться свободы до 10 лет.
Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Что подразумевает применение насилия? Действия с угрозами применения насилия в адрес тех, кто просрочил платежи по долгу, а также распространение каких-либо порочащих сведений о гражданине или членах его семьи.
Предполагается, что нарушителей будут штрафовать или от 300 до 500 тысяч рублей, или на сумму зарплаты и другого дохода от 1 до 3 лет. Будут вводиться и принудительные работы сроком до пяти лет. При этом, если действовала группа лиц, то наказание будет более суровым. Так, в случае, если было применено насилие (без угрозы здоровью), которое сопровождалось повреждением или полным уничтожением имущества, грозит срок от 3 до 7 лет вместе со штрафом, сумма которого будет колебаться от полумиллиона до миллиона. Если же угроза жизни и здоровью пострадавших есть, то срок будет увеличен от 5 до 10 лет, а сумма штрафа составит от миллиона до пяти миллионов рублей.