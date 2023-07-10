В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы применения насилия

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Что подразумевает применение насилия? Действия с угрозами применения насилия в адрес тех, кто просрочил платежи по долгу, а также распространение каких-либо порочащих сведений о гражданине или членах его семьи.

Предполагается, что нарушителей будут штрафовать или от 300 до 500 тысяч рублей, или на сумму зарплаты и другого дохода от 1 до 3 лет. Будут вводиться и принудительные работы сроком до пяти лет. При этом, если действовала группа лиц, то наказание будет более суровым. Так, в случае, если было применено насилие (без угрозы здоровью), которое сопровождалось повреждением или полным уничтожением имущества, грозит срок от 3 до 7 лет вместе со штрафом, сумма которого будет колебаться от полумиллиона до миллиона. Если же угроза жизни и здоровью пострадавших есть, то срок будет увеличен от 5 до 10 лет, а сумма штрафа составит от миллиона до пяти миллионов рублей.