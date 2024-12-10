В России выпустили почтовую марку, посвященную парку «Патриот»

«Почта России» выпустила марку, которая посвящена Военно-патриотическому парку культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Он расположен в Одинцово.

Марку выпустили в обращение во вторник. На ней изобразили танк Т-80БВ, самолет Су-9 и символику парка. Помимо этого, были выпущены конверт первого дня и штемпели специального гашения для столицы и Одинцово.

Всего было выпущено 56 тысяч таких марок. Стоимость одной составляет 72 рубля. Погасить марку специальным штемпелем можно во вторник в отделениях почты на Мясницкой, 26 в столице и на улице Маршала Жукова, 32 в Одинцово.