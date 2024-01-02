В России выросли МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии

В России с 1 января 2024 года увеличились некоторые льготы и ключевые выплаты населению.

МРОТ изменился с начала года благодаря новому закону об ускоренной индексации. Решение приняли с расчетом на обгон инфляции, а также с целью компенсировать населению убытки из-за роста потребительских цен в 2023-м.

Как сообщают Тульские известия, МРОТ повысили на три тысячи: с 16 242 до 19 242 рублей.

Больше стал и прожиточный минимум для разных категорий граждан. Например, с начала 2024 года для трудоспособных ПМ составит 16 844 рублей, для пенсионеров 13 290 рублей, для детей 14 989 рублей, а для остальных россиян, в среднем, 15 453 рублей. Многое также зависит от региона проживания.

Средняя сумма страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет с 21 818 до 23 449 рублей.