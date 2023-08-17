В России выросло количество вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

В августе 2023 года количество вакансий с окладом выше 100000 рублей выросло в 3 раза в сравнении с августом 2022 года. Соответствующее исследование провели аналитики из «Авито Работа», передает издание «Лента.ру» .

Эксперты выяснили, что доля вакансий с зарплатой выше 100000 рублей составляет около 5% от всех предложений о работе.

Самыми оплачиваемыми за период стали вакансии для SEO-специалистов, которым предлагают, в среднем, 132 тысячи рублей. Дальше идут сталевары и дальнобойщики с окладом около 120 тысяч. 4 и 5 места заняли коммерческие агенты и промышленные альпинисты с оплатой труда около 117 тысяч рублей. Агентам по недвижимости и брокерам предлагают 112 и 106 тысяч рублей соответственно, а топ-бригадирам и плиточникам – 102 и 101 тысячу рублей.

Аналитики также подсчитали, что самые высокие средние оклады можно встретить в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. В среднем, специалистам там предлагается 73 тысячи, 66 и 65 тысяч рублей соответственно.

Средний предлагаемый оклад по всей России составил 59905 рублей. Этот показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.