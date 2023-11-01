Так просто не отвяжетесь: психолог объяснила, чем опасны служебные романы

Несмотря на то, что специалисты по трудоустройству и психологи в один голос советуют ни в коем случае не заводить романов на работе, в некоторых офисах подчас разыгрываются настоящие драмы. Однако служебные романы могут быть опасны.

Почему именно, нам рассказала психолог Полина Токарева. По ее словам, хоть некоторые и нашли свою половинку именно на работе, все же не стоит рисковать своей карьерой и репутацией.

«Служебный роман несет в себе массу сложностей и негативных сторон. Во-первых, вы включены друг в друга не только как любовники, но и как коллеги. Это абсолютно точно мешает работе», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня»

Любовные отношения на работе могут стать заметными для многих других людей, уверена психолог.

«Слишком много людей включены в ваш роман. Если ваш роман закончился с обычным возлюбленным, не с коллегой, вы всегда можете спокойно расстаться. А с коллегой вы вынуждены будете встречаться раз за разом. К тому же сплетни, которые могут очень больно ранить, еще никто не отменял», — добавила Токарева.

В случае фиаско расстаться просто с коллегой не получится, продолжила эксперт. Готовьтесь разорвать отношения не только с партнером, но и со своей работой. Совершенно неизвестно, как поведет себя бывший возлюбленный-коллега. Никто не застрахован от непорядочных поступков.

«На работе все-таки стоит работать и посвящать время повышению своей эффективности профессиональной, а не распыляться на личные отношения. Когда смешиваются и работа, и личные отношения, это может привести к утрате карьерных позиций», — заключила психолог.

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