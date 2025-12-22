В финских СМИ вновь зазвучали обвинения в адрес России — на этот раз из-за волков. Местные оленеводы сообщают о резком росте числа хищников, которые, по их мнению, приходят с российской территории. Об этом сообщает CNN.

Зарубежные СМИ, ссылаясь на данные Ассоциации оленеводов Финляндии, распространили информацию о значительном ущербе от волков. Сообщается, что с начала года хищники уничтожили около 1950 северных оленей, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В публикациях утверждается, что часть вины местные жители возлагают на Россию. По версии западных журналистов, волки стали чаще пересекать границу из-за того, что в приграничных регионах России якобы сократилось число охотников, которые регулировали популяцию хищников.

