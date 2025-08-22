Суд запретил семь «пацанских» пабликов во «ВКонтакте»

Симоновский районный суд Москвы принял решение о запрете семи популярных сообществ во «ВКонтакте», которые относились к так называемым «пацанским» пабликам, сообщила Baza.

Под ограничение попали сообщества с общей аудиторией от 40 до 700 тыс. подписчиков, включая Borzz, BLATATA, «Бандитский двор», «Культурное движение», ZDRAVIYDVIZH, «Бог спасет, братва поможет» и «Бог просит, а я запомню». В этих пабликах регулярно публиковались изображения с цитатами, которые позиционировались как «глубокомысленные».

Суд установил, что не весь контент этих сообществ был безобидным. Часть публикаций содержала скрытую пропаганду употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий, азартных игр, проституции, бродяжничества и попрошайничества.

По мнению судьи, вынесшего решение, такой контент оказывает негативное влияние на несовершеннолетних пользователей, формируя у них деструктивные модели поведения.

Решение суда вступит в юридическую силу 20 сентября 2025 года. У администраторов запрещенных сообществ остается один месяц для подачи апелляционной жалобы. В случае подтверждения решения доступ к указанным пабликам будет полностью заблокирован на территории РФ.

Ранее сообщалось, что московский суд запретил мемы про цыган.