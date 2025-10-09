В России задержали начальника полиции за взятку

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержан начальник полиции Белоярского района Юрий Борискин при получении взятки от местного предпринимателя, сообщило издание URA.RU. Сумма незаконного вознаграждения составила 15 тыс. руб.

По данным следствия, Борискин систематически получал денежные средства с октября 2023 года. Взамен он предоставлял общее покровительство и содействие в деятельности, связанной с приемом и сдачей металлов.

Задержание произошло 7 октября в момент передачи денежных средств, при этом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нанес телесные повреждения двум полицейским.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на 25 млн руб. в рамках дела о коррупции.