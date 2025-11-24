В России зафиксировали устойчивое сокращение снеговых осадков

Климатические изменения все активнее влияют на привычный характер осадков в России. Как объяснил в интервью Pravda.Ru кандидат физико-математических наук Андрей Киселев, автор книги «Парадоксы климата», рост среднегодовой температуры приводит к принципиальным сдвигам: снег и лед начинают таять еще в атмосфере, не долетая до земли. В результате вместо снегопадов все чаще наблюдаются дожди даже в холодный сезон.

Эта тенденция подтверждается многолетними наблюдениями Росгидромета. По данным службы, в последние годы по стране устойчиво сокращается доля твердых осадков, тогда как частота и интенсивность дождей возрастают. Подобная картина характерна для многих регионов, что позволяет говорить о формировании долгосрочной климатической закономерности. Недавнее сообщение о сокращении площади снежного покрова до 87% по стране лишь подчеркивает масштаб происходящих изменений.

Однако, как уточнил ученый, несмотря на устойчивую тенденцию, погода остается изменчивой. В отдельные годы возможны как аномально малоснежные зимы, подобные той, что несколько лет назад оставила без снега европейскую часть страны, так и периоды обильных снегопадов. Поэтому делать выводы об обязательном сокращении снега каждый сезон было бы преждевременно.

По слова климатолога, основной причиной сокращения снеговых осадков остается глобальное потепление. Теплые воздушные массы способствуют таянию снежных кристаллов еще на подходе к земле, и этот процесс уже меняет привычный баланс зимних осадков. В итоге на первый план выходит долгосрочный тренд: зимы в России постепенно становятся менее снежными и более дождливыми, что неизбежно сказывается на экосистемах, водных ресурсах и жизни людей.

Ранее синоптик Вильфанд рассказал, какой будет зима в Московском регионе.