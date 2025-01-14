В России зафиксированы проблемы с интернетом

Огромное количество пользователей в России не могут воспользоваться услугами глобальной Сети, поскольку не запускается большинство сайтов.

У простых пользователей зафиксированы большие проблемы в изрядной части рунета. Не запускается большинство сайтов, соединение с ними не удается установить. Такая ситуация наблюдается у целого ряда провайдеров. Установить, почему возникла такая проблема, невозможно, так как не работают даже сервисы мониторинга сбоев.

При этом другая часть сайтов все-таки запускается, хотя и они работают в заторможенном режиме. Проблемы коснулись в том числе и мобильного интернета у таких крупных провайдеров, как «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Роскомнадзор уже заявил телеграм-каналу Mash, что причины масштабного сбоя сейчас устанавливаются.