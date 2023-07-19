В России заявили о готовности принимать группы туристов из Китая без виз
Фото: [©РИА Новости/Владимир Остапкович]
Премьер-министр Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая.
Об этом пишет РИА Новости. Это заявление было сделано на фоне результатов проработки вопроса на межправительственной комиссии между Россией и Китаем, где китайская сторона выразила свою поддержку инициативы.
Чернышенко отметил, что все необходимые меры были приняты со стороны России, и теперь они ожидают синхронных действий со стороны Китая. Он подчеркнул, что уже сейчас организованные туристические группы могут осуществлять поездки, но полное снятие барьеров для всех российских туристов пока не реализовано и это является целью российской стороны.
Безвизовый туристический обмен с Китаем будет способствовать развитию туристической индустрии и укреплению культурных связей между двумя странами. Ожидается, что такая инициатива содействует увеличению потока китайских туристов в Россию и стимулированию экономического роста в туристическом секторе.