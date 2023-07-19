В России заявили о готовности принимать группы туристов из Китая без виз

Об этом пишет РИА Новости. Это заявление было сделано на фоне результатов проработки вопроса на межправительственной комиссии между Россией и Китаем, где китайская сторона выразила свою поддержку инициативы.

Чернышенко отметил, что все необходимые меры были приняты со стороны России, и теперь они ожидают синхронных действий со стороны Китая. Он подчеркнул, что уже сейчас организованные туристические группы могут осуществлять поездки, но полное снятие барьеров для всех российских туристов пока не реализовано и это является целью российской стороны.

Безвизовый туристический обмен с Китаем будет способствовать развитию туристической индустрии и укреплению культурных связей между двумя странами. Ожидается, что такая инициатива содействует увеличению потока китайских туристов в Россию и стимулированию экономического роста в туристическом секторе.