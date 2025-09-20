В России запрещают вейпы: что это значит для пользователей? Ответ депутата

Запрет на реализацию вейп-продукции не повлечет за собой санкций за их хранение и применение по прямому назначению. Такое заявление сделал депутат и председатель профильного думского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Леонов в беседе с корреспондентами ТАСС.

Парламентарий пояснил, что потенциальный закон, ограничивающий торговлю электронными сигаретами, не ставит своей целью введение мер преследования для конечных потребителей. Если нормативный акт о запрете продаж вступит в силу, то использование уже приобретенных устройств останется в правовом поле, сказал Леонов. Он также добавил, что не видит оснований для серьезных ограничений в этой сфере.

Поводом для данного комментария стала инициатива губернатора Кировской области Александра Соколова, выступившего за полное прекращение оборота вейпов и сопутствующих жидкостей на территории вверенного ему региона.

Ранее нарколог Исаев сообщил, что тягу к вейпу побороть можно разными способами.