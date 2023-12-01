В России запретили регистрацию и вход на сайты через Google и Apple ID

С 1 декабря в России регистрация и вход на сайты при помощи Google или Apple ID под запретом, сообщил зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По словам законодателя, целью введенных законодательных новелл является защита данных российских граждан. Теперь для входа на сайты можно будет использовать только отечественный софт.

«Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — объяснил Горелкин «Парламентской правде».

Кроме того, как пояснил собеседник журналистов, начиная с 1 декабря авторизация российских пользователей сети на сайтах возможна исключительно через портал Госуслуг или по российскому номеру телефона.