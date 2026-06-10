В России запустили детский медиапроект: юные артисты получат собственную сцену

10 июня в отеле «Балчуг Кемпински» официально представили новый экосистемный проект — РУ.ТВ КИДС. Его миссия — дать дорогу молодым. Одаренные артисты получат собственную площадку, а индустрия — героев нового поколения.

«Русская Медиагруппа» и музыкальный лейбл Rocket Kids запускают медиапроект для юной аудитории и семейного просмотра. В основе — цифровая платформа с безопасным развлекательным и музыкальным контентом от молодых артистов и блогеров.

Ключевое отличие: артисты и аудитория находятся в одной возрастной категории. Проект уходит от модели «взрослые развлекают детей» и формирует среду, где юные таланты сами становятся героями.

Экосистема для талантов

Проект создан при участии телеканала РУ.ТВ, лейбла Rocket Kids, платформы детского творчества «Путеводная звезда» и одноименной Национальной премии. Юные артисты получат полный цикл поддержки — от первого выхода на сцену до профессионального продюсирования и ротации на федеральном уровне.

Что в эфире

В сетку войдут: шоу о мечтах «Кораблик мечты», семейный баттл «Мам, я стримлю», ток-шоу «Полякова на связи», гайд по стилю «Лаборатория Айдола» и другие программы. Амбассадоры — Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Амина Тендерлибаева и другие.

Звездный старт

На презентации выступили DJ Miss Li, Женя Лизогуб, Анастасия Брайт, Саша Клубника, Элис Ти, дуэт Ани и Веры Кравченко и многие другие. Специальные гости — Лариса Долина, Мария Янковская, Артем Качер и Виктория Портфолио. Ведущие — RAVILOVA и Герман Глас.

Завершился вечер символическим запуском бумажного кораблика мечты по Москве-реке.