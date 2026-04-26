В России запустили онлайн-подтверждение гражданства для детей с 26 апреля

С 26 апреля 2026 года у российских семей появляется возможность оформлять подтверждение гражданства для детей, полученного по праву рождения, не выходя из дома. Вступившие в силу поправки к федеральному законодательству, текст которых был обнародован на портале официальных правовых актов, разрешают подавать соответствующее заявление в электронном виде.