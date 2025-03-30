«Аргументы и факты» запустили просветительский проект «Мы победили!», где собрали более 150 публикаций об историях Победы, подвигах советских солдат, тружеников тыла, разведчиков и других людях, благодаря которым установилось мирное небо.

Презентация проекта состоялась 26 марта в пресс-центре «АиФ». В зале собрались не только сотрудники редакции, авторы и идейные участники, но и молодежь. Подробно о самом главном рассказали московским студентам и юнармейцам, которым так важно передать знания и историю в неискаженном свете.

Одной из целей проекта также стала защита подвига советского героя. В начале 1945 года войска 1-го Украинского фронта под руководством маршала Ивана Конева вошли в Освенцим, где нашли концлагерь на 50 кв. м. Тысячи страдающих узников, и 1,1 млн погибших на «фабрике смерти»: шокирующая история, которая будоражит по сей день и служит уроком о том, почему так важно бороться с фашизмом и экстремизмом.

Международный обозреватель «АиФ» Георгий Зотов побывал на месте бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, напомнив, кто освободил его узников. Он отметил, что главного советского героя «забыли», ведь выставка, собранная российским посольством, закрыта на замок. Это упрощает процесс, запущенный Западом: там беспощадно переписывают историю, уже практически в открытую.

«Мы снимали документальный фильм про деда. Заранее была договоренность с руководством музея Аушвиц-Биркенау, но русского гида не дали. Ну, ничего страшного, я английский знаю — дали поляка со знанием английского языка», — рассказала Елена Конева, внучка маршала — освободителя лагеря.

По словам Зотова, сохранили какие-то напоминания о роли русских в лагерях в Штуттгофе и в Заксенхаузене, однако в остальных все почистили и не оставили даже намека на важное, решающее участие советских солдат.

Проект сайта aif.ru пополнит еще один спецпроект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное». Пока он в процессе подготовки. Подробнее на сайте «АиФ» «Мы победили!».