В России запустят альтернативу уходящему Tinder'у

На российском рынке скоро появится полноценная замена для уходящего из страны приложения для знакомств Tinder.

Генеральный директор «Вконтакте» Марина Краснова заявила, что ВК станет заменой для Tinder с помощью приложения «VK Знакомства». Как утверждает Краснова, разработка ВК станет полноценной заменой западному приложению.

Краснова напомнила, что внутри «Вконтакте» уже давно есть сервис для знакомств. Но теперь было принято решение о создании отдельного приложения. Она заявила, что платформа будет запущена уже летом.

Известно, что будет две вариации: приложение и сервис внутри уже имеющейся социальной сети. Будет доступен широкий список интересов и не будут отображаться друзья, добавленные в оригинальной соц. сети.