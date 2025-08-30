В России запустят новую систему контроля качества школьного питания

В России запускается новая система контроля качества обедов в учебных заведениях с использованием цифровых технологий.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта, инициатива реализуется совместно с Министерством просвещения РФ.

Более чем в 40 тысячах российских школ появятся информационные плакаты с QR-кодами, которые позволят родителям, законным представителям и обучающимся оперативно направлять в систему "ОНФ.Помощь" сообщения о качестве горячего питания, а также прикладывать соответствующие фотографии.

Таким образом, у пользователей системы появится возможность не только жаловаться, но и оставлять положительные отзывы. Также в ведомстве добавили, что на каждом плакате будут указаны название и адрес школы, уникальный QR-код и короткая инструкция, как быстро отправить жалобу, предложение или благодарность.

Проект нацелен на создание удобного и быстрого канала обратной связи между семьями учащихся и организаторами питания для повышения его стандартов.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения утвердило список из 100 советских фильмов для школьников.