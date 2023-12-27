В российских школах усилят подготовку по некоторым предметам, не входящих в ЕГЭ

В ведомстве пока не назвали даты, с которой стартует усиленная подготовка по ряду предметов. По словам Кравцова, речь идет именно о необязательных дисциплинах, таких как физкультура, труд и музыка. Они не входят в перечень Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«В ближайшей перспективе планируем усилить подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ», — отметил министр на заседании Госсовета.

В ведомстве напомнили, что труд вернется во все школы страны как обязательный предмет. Для этого учреждениям дали полгода для определения кабинетов. Уроки начнут проводить с нового учебного сезона 2024 года.

Ранее Кравцов рассказал, что в российских учебных заведениях больше нет третьей смены, так как ее ликвидировали.