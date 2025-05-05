В российской больнице рассказали про операции девочки из США в «маске Бэтмена»

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер, получившая известность из-за гигантского врожденного невуса, вернулась в Санкт-Петербург ради новых операций. Их предстоит провести еще два раза, сообщили РИА Новости в частной клинике.

Как рассказали федеральному агентству, в Петербурге в стенах частной клинике американке сделают две операции. Первая пройдет уже 7 мая: это имплантация трех тканевых экспандеров. Основное хирургическое вмешательство на центральную зону лица назначили на июль.

Также отметили, что Феннер предстоит привыкнуть к петербургскому климату и пройти предоперационную подготовку. Всего лечение девочки с необычным родимым пятном может продлиться около 2,5 месяцев.

Напомним, Луна Феннер стала известна как девочка с «маской Бэтмена» из-за формы родимого пятна на лице. В США не взялись за трудное удаление отметки. Семье предложили услуги медики из Краснодара: они оперировали ребенка шесть раз. В апреле 2024 года Феннер и ее родители вернулись в Россию, но уже в Петербург. После очередных манипуляций семья вернулась спустя год.

Ранее сообщалось, что врачи в Московской области извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка девочки.