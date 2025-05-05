Подмосковные врачи извлекли 15-сантиметровую ложку из желудка девочки

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девочку, которая проглотила ложку длиной 15 см. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 14 лет. Выяснилось, что в ее горле застрял кусок яблока, и ребенок пытался вытащить его с помощью ложки.

Врачи незамедлительно направили пациентку на рентген-обследование. Было установлено, что ложка находилась в желудке. После диагностики девочку госпитализировали в хирургическое отделение.

В ходе операции медики проверили состояние пищевода и желудка. Выяснилось, что ложка тонкой частью уперлась в стенку желудка, а широкой ушла в луковицу двенадцатиперстной кишки. Инородное тело извлекли из кишки, после чего протянули его до глотки, используя специальное оборудование. После этого ложку вытащили.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Ребенок чувствует себя хорошо и был выписан домой.

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